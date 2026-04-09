Un intendente opositor saca chapa con una distinción que le dieron

El departamento de Maipú recibió el Sello ADN Innovador, un reconocimiento que pone en valor “las políticas públicas orientadas a la transparencia y la participación ciudadana, impulsadas por la gestión del intendente Matías Stevanato“.

El comunicado maipucino hace hincapié en la distinción que fue otorgada por la Universidad Nacional de Cuyo junto al Instituto de Gestión Pública de la Universidad Champagnat. Ambas instituciones destacaron especialmente “el desarrollo del portal de transparencia municipal como una herramienta fundamental para garantizar el acceso a la información pública por parte de la ciudadanía”.

En tiempos en donde para todo hay que hacer un pedido de informes y se acusa al oficialismo de no brindar datos completos, desde la comuna sacaron chapa de transparentes “en la implementación de iniciativas que promueven la apertura de datos y el fortalecimiento institucional, permitiendo que los vecinos puedan acceder de manera clara y directa a la información de gestión”.

“Creemos en una gestión que abre datos, innova y trabaja en conjunto, fortaleciéndose cuando vecinos y equipos técnicos deciden en conjunto”, expresó el intendente Matías Stevanato, al referirse a la importancia de avanzar en políticas públicas participativas. En el evento también fueron reconocidos otros municipios de Mendoza, como Luján de Cuyo y Ciudad.