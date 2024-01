Un intendente mendocino no renovó contratos, limpió 600 puestos municipales y causó polémica

El intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, tomó la decisión de no renovar 600 contratos a empleados municipales que vencían el pasado 31 de diciembre de 2023. Por lo que muchos exempleados se presentaron en el municipio para reclamar por la medida, mientras que desde la dirección comunal aseguraron que esto apunta a mejorar la calidad de los servicios.

Esta medida se concretó este martes, primer día hábil del 2024, y muchos de los recortados se enteraron cuando llegaron a sus lugares de trabajo y ya no tenían lugar en el lector de huellas, situación que generó mucho malestar entre los empleados locales.

El medio provincial MDZ estuvo en el lugar y pudieron hablar con el secretario de Haciendo de Las Heras, Alejandro Gallego, quién dijo que: “son aproximadamente 600 contratos que vencían el 31 de diciembre y no se renovaron“, los cuales se firmaron mayormente en los últimos meses de Daniel Orozco en la intendencia: “La gran mayoría son contratos que se hicieron el último año y que estaban básicamente bajo la órbita de las secretarías de Obras y Gobierno”.

A ello sumó que “la no renovación de estos contratos no va a resentir para nada los servicios básicos que nosotros nos hemos comprometido a mejorar como el alumbrado, limpieza, la escuela de verano y los servicios de salud. Incluso no estaban presupuestados para la continuidad”.

Algo que importaba mucho era si habían pagado los sueldos y el funcionario confirmó que todos recibieron sus pagos correspondientes a diciembre, pero se consideró que no eran indispensables por lo que no los renovaron.

“Hoy los servicios básicos están mal prestados en el municipio, tenemos que mejorar su calidad y estas últimas contrataciones no sumaban a la mejora de los servicios. Tenemos el triple de empleados por habitante que la Municipalidad de Godoy Cruz y es muy inferior la calidad del servicio entre los dos municipios. Entendemos que esta gente no la necesitamos para la mejora de los servicios”, sostuvo Alejandro Gallego.

Por último, el secretario de Hacienda aseguró que a finales de 2023 Las Heras tenía 3.700 trabajadores de planta, funcionarios y contratados, pero el 2024 comenzará con 600 sueldos menos de lo que se tendrán que pagar.