Un intendente mendocino fue internado el domingo por la noche: cuál es el diagnóstico

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, fue internado el domingo por la noche en el Hospital Italiano tras presentar un fuerte cuadro gripal.

La noticia fue confirmada cerca de la medianoche por el área de Prensa del municipio, que descartó que el jefe comunal padezca una neumonía, versión que había comenzado a circular durante la jornada.

Según detallaron desde el municipio, Calvente acudió a la guardia médica luego de presentar fiebre alta, dolor corporal y malestar general. Ante este cuadro, en el hospital le realizaron estudios de sangre, cuyos resultados fueron favorables. También se le hicieron radiografías en la zona pulmonar.

En ese marco, el comunicado del municipio de Guaymallén señala que “el diagnóstico es un cuadro gripal”. En esa línea, según la información difundida “está descartado que el intendente Marcos Calvente tenga neumonía o cualquier cuadro de gravedad”.

Por precaución, los médicos decidieron mantenerlo en observación durante algunas horas y realizarle un hisopado para descartar influenza, una gripe viral que actualmente presenta una mayor circulación.

Cabe destacar que durante la tarde del domingo se llevó a cabo una presentación del elenco municipal de teadro de adultos mayores, la cual se enmarcó en el cronograma de actividades oficiales por el 168° aniversario de Guaymallén. Calvente no estuvo en dicho evento, situación que llamó la atención y encendió las alarmas.

Según indicaron desde el municipio, Calvente “se encuentra estable, de buen ánimo y evolucionando favorablemente”.