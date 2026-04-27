Un intendente incomodó al Gobierno por las PASO que quiere eliminar Milei

El presidente Javier Milei impulsa la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una herramienta que en Mendoza, a los partidos políticos les ha servido y mucho para contener la interna. Una cosa fue suspenderlas para una legislativa, pero para las ejecutivas del 2027 no quieren saber nada.

El discurso del costo electoral y facilitarle el tema a la gente se agota cuando la interna explota. Y en el radicalismo es donde más problemas tienen porque para suceder a Alfredo Cornejo hay varios, de distintos sectores, pero dentro de la alianza de Cambia Mendoza.

El apoyo incondicional a cada locura de Javier Milei se termina cuando tocan el pago chico y está en juego la continuidad de mantener el poder en cada organismo donde puedan acovachar funcionarios. Por ese motivo en el Gobierno ensayan un discurso que suene, medianamente creíble y no los distancie de la motosierra libertaria.

El que aprovechó el momento para meter el dedo en la yaga fue el intendente de Maipú, Matías Stevanato que ve cómo se aplaude cada juste brutal al pueblo y ahora, con la eliminación de las PASO, el Gobierno recalcula.

“Es una opinión que tienen que dar los legisladores nacionales, en Mendoza todavía no se discute. Me interesa más discutir qué es lo que vamos a hacer en la provincia”, dijo el jefe comunal del PJ, esta mañana en la inauguración de una obra importante sobre la Ruta 60.

Stevanato soportó, una por una, las críticas que le hicieron sobre el desdoblamiento municipal: costo, molestia al vecino y demás. No fue así con el lujanino Esteban Allasino, porque era aliado. Especular es solamente para la oposición. Así, el maipucino espera en silencio una definición que deje a Alfredo Cornejo en el mismo lugar que él, en febrero de este año.