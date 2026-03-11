Search
Un intendente desafía a Javier Milei y promueve acciones para adultos mayores

Luján de Cuyo y el Hospital Universitario de la UNCuyo firmaron un convenio para la formación de cuidadores domiciliarios para adultos mayores. El intendente Esteban Allasino destacó que el municipio es pionero en estas acciones.

El intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino anunció a través de sus redes sociales la firma de un convenio con el Hospital Universitario de la UNCuyo para implementar una capacitación destinada a la formación de cuidadores domiciliarios de adultos mayores en el departamento.

Según explicó el jefe comunal, el programa consistirá en una formación integral de cuatro meses dirigida a vecinos de Luján de Cuyo interesados en adquirir herramientas para el acompañamiento y cuidado de adultos mayores. La iniciativa busca no solo mejorar la calidad de atención a este sector de la población, sino también generar nuevas oportunidades de capacitación y empleo.

Desde el municipio destacaron además que Luján de Cuyo será el primer departamento donde el hospital universitario dictará este tipo de formación, lo que permitirá ampliar el acceso a conocimientos específicos en cuidados domiciliarios y fortalecer el acompañamiento a adultos mayores dentro de la comunidad.

“Seguimos construyendo el mejor Luján que todos queremos”, expresó el intendente al presentar la iniciativa, que apunta a combinar formación, inserción laboral y mejoras en la calidad de vida de adultos mayores del departamento.

