Un intendente desafía a Javier Milei y promueve acciones para adultos mayores

El intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino anunció a través de sus redes sociales la firma de un convenio con el Hospital Universitario de la UNCuyo para implementar una capacitación destinada a la formación de cuidadores domiciliarios de adultos mayores en el departamento.

Según explicó el jefe comunal, el programa consistirá en una formación integral de cuatro meses dirigida a vecinos de Luján de Cuyo interesados en adquirir herramientas para el acompañamiento y cuidado de adultos mayores. La iniciativa busca no solo mejorar la calidad de atención a este sector de la población, sino también generar nuevas oportunidades de capacitación y empleo.

Desde el municipio destacaron además que Luján de Cuyo será el primer departamento donde el hospital universitario dictará este tipo de formación, lo que permitirá ampliar el acceso a conocimientos específicos en cuidados domiciliarios y fortalecer el acompañamiento a adultos mayores dentro de la comunidad.

“Seguimos construyendo el mejor Luján que todos queremos”, expresó el intendente al presentar la iniciativa, que apunta a combinar formación, inserción laboral y mejoras en la calidad de vida de adultos mayores del departamento.