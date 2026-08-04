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Un informe asegura que hay más pobres e indigentes desde los primeros meses del 2026

Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina advirtió un incremento de la pobreza y la indigencia durante los primeros meses.

La pobreza alcanzó al 30% de la población durante el primer trimestre de 2026, mientras que la indigencia llegó al 6,5%, de acuerdo con las estimaciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), elaboradas sobre la base de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec. En comparación con el último trimestre de 2025, la pobreza aumentó 0,1 puntos porcentuales y la indigencia 0,4 puntos.

Pese a este leve deterioro, la comparación interanual continúa mostrando una mejora. En el primer trimestre de 2025 la pobreza afectaba al 31,4% de la población y la indigencia al 6,9%, por lo que los niveles actuales siguen siendo inferiores a los registrados un año atrás.

El director del ODSA, Agustín Salvia, explicó que el retroceso responde a varios factores. El principal fue que el aumento de la Canasta Básica Alimentaria (11,6%) y de la Canasta Básica Total (9,6%) superó el crecimiento promedio de los salarios (8,6%), lo que redujo el poder de compra de los hogares. A esto se sumó un deterioro en la calidad del empleo, con un incremento de la subocupación y una informalidad que ya alcanza al 44,2% de los trabajadores, además de un aumento de la desigualdad en la distribución de los ingresos.

El informe también señala que la pérdida del poder adquisitivo y el incremento de los gastos fijos, como tarifas, transporte y alquileres, presionaron sobre la economía de los hogares. En ese contexto, el ODSA sostuvo que una reducción sostenida de la pobreza dependerá de que el crecimiento económico genere más empleo formal, productivo y con mejores salarios.

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