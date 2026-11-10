Un influencer cuestionó al Gobierno y denunció amenazas: la soberbia respuesta de Latorre

El Ecoparque de Mendoza volvió a quedar en el centro de la controversia. Esta vez, el detonante fue un video del influencer Jonathan Coniglione, conocido en las redes como “El Joni” (@eljoni_ok), quien cuestionó el destino de los animales que todavía permanecen en el antiguo zoológico y apuntó contra los planes comerciales del Gobierno previstos para el predio.

“Van a demoler el Zoológico para construir un polo gastronómico. Ahora entendí todo, al final el objetivo nunca fue el bienestar de los animales, era hacer negocios, mientras que estos pobres animales siguen encerrados en las mismas jaulas”, publicó el creador de contenido en un reel en el que convocó a sus seguidores a ayudar a recuperar los ejemplares del zoológico y el acuario.

La publicación generó numerosas reacciones porque el influencer tiene más de 400 mil seguidores pero además, muchísimos comentarios son críticas a la gestión provincial porque, en gran parte, no transparentó ni cumplió con los plazos previstos. Tardaron 10 años en abrir el Ecoparque y los animales trasladados terminaron muriendo, poco después, en los santuarios a los que llegaron.

Poco después, la misma cuenta denunció amenazas y también recibió mucho apoyo de otros usuarios aunque muchos pedían que mostrara los perfiles, o que hiciera la denuncia formal. Aunque lo realmente inesperado (o no a esta altura) es la reacción de la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.

La funcionaria provincial que ya ha protagonizado más de una polémica por su pedantería a la hora de responder críticas, mantuvo las malas formas para comentarle al influencer. No se quedó atrás el director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet.

Latorre defendió los programas de formación y capacitación del Estado y lanzó una contestación que no pasó inadvertida por su tono: “No me vas a correr con eso porque no tengo nada que esconder”. Luego cuestionó los contenidos del influencer, a los que calificó de “berretadas”, y lo invitó a acercarse al Espacio de Capacitación y Oficios (ECO) para “aprender un poquito”.

Haudet tampoco se quedó atrás. Ante el planteo de otro usuario sobre los 950 animales que todavía viven en el predio y los más de 700 que habrían pasado durante el año para recibir atención, el funcionario defendió la gestión y apuntó contra el influencer: “¿Qué se puede esperar más de un burro que una patada?“. De más está decir que si estos funcionarios pertenecieran a una gestión peronista, el radicalismo estaría flameando la bandera de la institucionalidad, el respeto y demás conceptos que en la práctica no se aplican.

El intercambio dejó expuesta la opacidad con la que el Gobierno manejó la reconversión del ex zoológico, proceso que tuvo a Humberto Mingorance como funcionario a cargo. “Donde está el Mingo, termina mal”, dicen algunos radicales que resisten al ex titular de Aysam.

Y también los incumplimientos: todo comenzó en 2016, acumuló demoras, anuncios y cuestionamientos. Recién en junio de este año, después de una década de cierre, el Gobierno realizó una recorrida para mostrar los avances de las obras. La apertura general, sin embargo, quedó planteada como un proceso gradual.

El nuevo proyecto contempla espacios gastronómicos y concesiones privadas, además de circuitos educativos y recreativos. Desde el Gobierno sostienen que el cambio de paradigma busca dejar atrás la exhibición de animales y priorizar su cuidado, rehabilitación y conservación.

Pero la permanencia de ejemplares en cautiverio, las dificultades para conseguir lugares de derivación y las polémicas que históricamente rodearon al predio siguen alimentando las críticas.

Esta vez, el debate llegó de la mano de un influencer que también manifestó públicamente sus intenciones de competir por la Gobernación. Y encontró del otro lado a dos funcionarios que, lejos de desactivar la discusión, eligieron responder, con mucha soberbia, a esas críticas.