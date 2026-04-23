Un incendió en la base operativa de CATA en San Carlos dejó pérdidas millonarias

En la madrugada de este jueves, pasada la 1, personal de la Policía y Subdelegación de Bomberos debieron dar apoyo en un importante incendio dentro del departamento de San Carlos. Más específicamente, en la Base Operativa de CATA, ubicada entre Ruta 40 y Ruta 143 a la altura de Pareditas.

Según informaron, el CEO solicitó la presencia de los Bomberos de La Consulta en un incidente dentro del departamento. El cual al iniciar tenía involucrado a un solo colectivo, pero al pasar de los minutos se extendió a tres unidades.

Al llegar los bomberos, confirmaron el incendio de tres colectivos marca Mercedes Benz, los cuales lograron ser apagados y la situación quedó bajo control. Aunque esto provocó pérdidas importantes para la empresa de transporte.

Finalmente, efectivos de la Comisaría 18 quedaron apostados en el lugar para resguardar la escena. Ya que aún quedan pendientes las investigaciones sobre las causas del fuego.