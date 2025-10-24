Search
Instagram Facebook Twitter
fuerte-temblor-mendoza
atención

Un importante sismo tuvo su epicentro en el Valle de Uco

El movimiento sorprendió a los vecinos del Valle, pero desde el INPRES salieron a confirmar que se trató de un sismo

En la mañana de este viernes, un importe movimiento sísmico se sintió en la zona del Valle de Uco, situación que sorprendió a los vecinos. El mismo se dio cerca de las 10:58 con una magnitud de 3,5 grados Richter según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

El epicentro estuvo ubicado en uno de los departamentos del Valle de Uco, pues el punto exacto fue en San Carlos a poca distancia del límite con San Rafael. Específicamente a 38 kilómetros al sureste de Pareditas, a 64 kilómetros del noreste de San Rafael y a 69 kilómetros de Tunuyán, además de que tuvo 13 kilómetros de profundidad.

Este movimiento denunciado por el INPRES se sintió en distintos puntos de la provincia, aunque mayormente en el departamento de San Carlos.

ETIQUETAS:

Valle de Ucosan carlosSismo

+ Noticias

disfrute

Tunuyán realizó los Inter CENS-CEBJA: dos jornadas de encuentro, arte y deporte

Por: Redacción NDI

peligro

Fuerte accidente: un camión desbarrancó de camino a Chile

Por: Redacción NDI

atención

Un importante sismo tuvo su epicentro en el Valle de Uco

Por: Redacción NDI

intimidad digital

Novia virtual: el fenómeno global llegó a Mendoza y cuesta desde 500 dólares al mes

Por: Redacción NDI

Todo definido

Dónde votan los principales referentes mendocinos

Por: Redacción NDI

Atención

Pasajes gratis: así funcionará el transporte el domingo de elecciones

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter