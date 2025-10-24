Un importante sismo tuvo su epicentro en el Valle de Uco

En la mañana de este viernes, un importe movimiento sísmico se sintió en la zona del Valle de Uco, situación que sorprendió a los vecinos. El mismo se dio cerca de las 10:58 con una magnitud de 3,5 grados Richter según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

El epicentro estuvo ubicado en uno de los departamentos del Valle de Uco, pues el punto exacto fue en San Carlos a poca distancia del límite con San Rafael. Específicamente a 38 kilómetros al sureste de Pareditas, a 64 kilómetros del noreste de San Rafael y a 69 kilómetros de Tunuyán, además de que tuvo 13 kilómetros de profundidad.

Este movimiento denunciado por el INPRES se sintió en distintos puntos de la provincia, aunque mayormente en el departamento de San Carlos.