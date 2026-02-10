Un importante gremio convoca a manifestarse en contra de la reforma laboral

El Centro de Empleados de Comercio (CEC) de Mendoza anunció la realización de una movilización en defensa del trabajo y en rechazo a la reforma laboral que, según advierte la organización, vulnera derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras del sector mercantil.

La protesta tendrá lugar este miércoles 11 de febrero, a partir de las 11, con concentración en la intersección de Peatonal Sarmiento y Patricias Mendocinas. Allí, la columna se sumará a los otros gremios que han convocado para asistir mañana a la Legislatura provincial.

Desde el gremio señalaron que “defender el trabajo es defender el presente y el futuro de todos los trabajadores y trabajadoras del sector mercantil”, y advirtieron que la reforma laboral en discusión implica “un retroceso en materia de derechos laborales”, además de poner en riesgo la estabilidad, las condiciones de empleo y la dignidad del trabajo.

En ese marco, el CEC Mendoza dejó en claro, a través de un comunicado que su compromiso histórico con la defensa de los derechos conquistados sigue intacto y convocó a los trabajadores y trabajadoras a sumarse de manera activa a la movilización.