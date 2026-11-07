“Un homenaje al papa Francisco”: el sentido mensaje de León XIV, a horas de llegar a Argentina

En el marco de su arribo a Sudamérica, donde tendrá su primera parada en Uruguay, el papa León XIV confirmó que su próxima visita a la Argentina tendrá un significado especial: será también un homenaje a su antecesor, Francisco I, quien murió en abril de 2025 sin haber podido regresar al país durante su papado.

“Es un homenaje al papa Francisco, en el sentido de que visito su país, donde él no pudo ir“, expresó este viernes durante un encuentro con periodistas a bordo del avión que lo trasladaba desde Roma hacia Montevideo, primera escala de una gira apostólica que también incluirá a la Argentina y Perú. De todos modos, aclaró que su intención de visitar el país responde también a la importancia que tiene para él.

El Sumo Pontífice se mostró entusiasmado con el recorrido por Sudamérica y aseguró que nunca dudó de que debía realizarse, pese a las especulaciones que surgieron después de su intervención quirúrgica en el hospital Gemelli. “Desde el primer día no tuve ninguna duda: estaba convencido de que el viaje debía realizarse“, sostuvo.

En ese sentido, también buscó llevar tranquilidad sobre su recuperación: “Puedo decir que me siento bastante bien“, afirmó ante los 82 periodistas de distintos países que participan de la cobertura.

Cabe resaltar que la gira se extenderá durante 12 días, con más de 30.000 kilómetros de recorrido, 14 localidades y una agenda que contempla más de 50 actividades y alrededor de 40 discursos. Sobre la gira, León XIV explicó que busca acercarse a las comunidades y compartir un mensaje de fe, paz y esperanza. En ese sentido, definió su misión como obispo de Roma como la tarea de “compartir la alegría del Evangelio y anunciar la buena noticia“.

Durante el diálogo con la prensa también se refirió a la salud y dejó un mensaje para quienes atraviesan enfermedades oncológicas. “No tengan miedo. El diagnóstico precoz es el mejor camino, por eso los controles regulares son una bendición“, señaló. Además, planteó que la atención sanitaria debe ser reconocida como un derecho para todas las personas.

Las primeras palabras de León XIV tras su llegada a Uruguay

Tras arribar a Montevideo, el Papa se dirigió a los fieles y autoridades reunidos en la plaza Independencia. Allí, además de referirse a la convivencia y al bien común, puso el foco en el trabajo, el desarrollo tecnológico y la dignidad humana.

Al hablar sobre la inteligencia artificial, advirtió que su avance debe estar al servicio de las personas y no convertirlas en “una pieza intercambiable“. En ese sentido, aseguró que “el valor de una persona no puede medirse por lo que produce o por su trabajo, por las posibilidades de valerse por sí misma. Su dignidad no debe ser registrada en ningún lado“.

En materia sanitaria, insistió en que garantizar el acceso a la atención médica, independientemente de los recursos económicos de cada persona, “es una responsabilidad que interpela a toda la sociedad“.