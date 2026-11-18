Durante la madrugada de este miércoles, pasadas las 6, personal de la Policía dio intervención a un hecho delictivo que tuvo lugar en el departamento de Tunuyán. Hecho que dejó a dos sujetos detenidos, uno de ellos de 16 años.

Según informaron, el Centro Estratégico de Operaciones dio el aviso a las autoridades sobre un robo en curso en el interior de una barbería que se ubica entre calles Pellegrini y Sáenz Peña del casco céntrico del departamento.

Ante esto, personal de Cuerpos Especiales llegaron al lugar y, con ayuda de la Unidad Especial de Patrullaje, comenzaron a rastrillar la zona para localizar a los sospechosos. Hasta que minutos después encontraron a uno de ellos y fue detenido.

El segundo cayó luego de hacer las investigaciones pertinentes y saber que debían realizar un operativo en el barrio La Sidrera, donde se detuvo al segundo sujeto. Además, se recuperaron ocho tijeras, dos navajas y un peine para máquina.