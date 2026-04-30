Un hombre volcó en Tunuyán y su auto se incendió completamente

En la noche del miércoles, pasadas las 20, personal de la Comisaría 65 dio intervención en un accidente vial dentro del departamento de Tunuyán. Más específicamente, el hecho se dio entre la calle Luis Danti y el Corredor Productivo de Los Árboles.

Según informaron las autoridades, un llamado al 911 dio alerta sobre el incendio de un vehículo en la zona, donde un hombre aparentemente había quedado atrapado. Rápidamente, efectivos llegaron al lugar y se encontraron con que el auto había volcado y caído dentro de un zanjón, donde se prendió en llamas.

El conductor, un hombre de 74 años, logró salir solo del vehículo gracias a la ayuda de un vecino, todo previo a que el fuego se extendiera por todo el auto. De igual forma, se lo trasladó al hospital Scaravelli, donde se lo diagnosticó con cortes en la mano izquierda y traumatismo en el tórax.

Finalmente, los Bomberos lograron extinguir el fuego, pero aparentemente las pérdidas fueron muy grandes. Además, la Policía tras investigar dedujo que el sujeto había perdido el dominio en una curva y esto habría provocado el choque.