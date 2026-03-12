Un hombre terminó detenido tras ser encontrado con droga en una plaza de San Carlos

Durante la madrugada del jueves, pasada la 1, personal de la Unidad Especial de Patrullaje de la Policía de Mendoza encontró a un sujeto una situación ilícita dentro de departamento de San Carlos, más específicamente en la plaza de Eugenio Bustos.

Según se pudo saber, los efectivos estaban realizando un recorrido preventivo por la zona, controlando personas entre las calles Bernardo Quiroga y Arenales a escasos metros de la plaza del distrito. Lugar que se terminó por convertir en la zona de una detención.

Y es que, los policías visualizaron a un sujeto que tenía una actitud sospechosa, por lo que decidieron a pararlos y a requisarlo. En esa situación, encontraron envoltorios de nylon con marihuana y un librito de papelillos para armar cigarrillos.

Ante esto se dispuso la inmediata detención del hombre de 34 años.