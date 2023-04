El sujeto se trepó al puente del Corredor del Oeste y Carola Lorenzini de Godoy Cruz. Tenía un bidón con nafta y amenazaba con quemarse. Se bajó.

Un hombre en situación de crisis debió ser rescatado este martes cuando amenazaba con prenderse fuego en el departamento de Godoy Cruz. El sujeto, con problemas judiciales que le impedían ver a sus hijos, se trepó al puente del Corredor del Oeste y tenía un bidón con nafta. Tras varios minutos con el negociador, depuso su actitud y descendió de manera voluntaria.

La novedad se conoció pasadas las 21, cuando un llamado al 911 alertó sobre un sujeto que estaba trepado sobre la pasarela del costado sur de la rotonda Carola Lorenzini, mano hacia el norte del Corredor del Oeste. Los policías de la Unidad Especial de Patrullaje de Godoy Cruz fueron desplazados hacia la zona para verificar la situación de crisis.

Al llegar se percataron que el sujeto, de 42 años, tenía intenciones de autoeliminación y por esa razón tenía en su poder un bidón de combustible (nafta). Amenazaba a los policías con que se iba a rosear con nafta para rociarse e inmolarse a lo bonzo.

Tras un breve diálogo, con intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario, supieron que hace algunos días, el sujeto estaba imposibilitado judicialmente de mantener contacto con sus hijos. Reclamaba poder verlos nuevamente, que se le permitiera reestablecer el contacto con ellos.

Cómo se actúo

De inmediato se activó el protocolo de actuación y dieron lugar al Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) ante situaciones de crisis de alto riesgo, acudiendo al lugar el personal.

Debido al gran flujo vehicular en dichas arterias, hubo que implementar un importante dispositivo de corte de tránsito y desvíos. En todo el operativo conjunto trabajaron distintos cuerpos de auxilio.

Se implementaron unos perímetros de exclusión y, con las medidas de seguridad acordes, se inició con la intervención. Esto por parte del equipo de Negociación del GRIS, donde se estableció el primer diálogo con el sujeto en crisis.

Pasaron los minutos y, afortunadamente, el sujeto entendió. Pues la manera de afrontar su situación particular respecto a lo que reclamaba no era la más acorde y que consecuentemente no iba a lograr nada productivo.

Es por eso que pasadas las 23 de manera voluntaria y mediante la instancia de la negociación policial, accedió a la petición del efectivo a deponer su accionar. Optando así a ser asistido por la doctora del SEC.

Por directiva de la instancia judicial interviniente. El hombre fue trasladado al Hospital Pereyra para su asistencia sanitaria. También quedó con custodia policial de Comisaría 27°.

Intervino el ayudante fiscal Carlos Sabalúa, de la Oficina Fiscal Nº4 de Godoy Cruz en primera instancia. Y también el fiscal Gustavo Pirrello, de la Unidad Fiscal Especial de Homicidios y Violencia Institucional, con injerencia en situaciones de crisis de alto riesgo.