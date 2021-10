El femicidio ocurrió la noche del miércoles en San Rafael, cuando a puñaladas fue asesinada Natalia Tagua a manos de su ex pareja, Antonio Sáez. La mató en la vereda de la esquina de las calles Luzuriaga y Paula Albarracín de Sarmiento en San Rafael.

El hecho que conmocionó al departamento comenzó a ofrecer datos que servirán para juzgar al acusado, ya que Sáez tenía prohibición de acercamiento. No tenía permitido estar en San Rafael, sino en Valle de Uco, de donde es oriundo.

La Justicia, alertada de su presencia en el sur provincial, libró una orden de búsqueda el pasado lunes, pero esta no tuvo sus frutos. Según publica Sitio Andino el miércoles, Sáez se apareció a la salida de la escuela de su ex pareja «Ella estudiaba para aprender a manejarse con las tarjetas y no depender más de las manipulaciones de Antonio, quien le usaba las cuentas y así le sacaba la plata», contó a ese medio una hermana de la víctima, a la espera de que le permitieran ver el cuerpo de Natalia.

Antonio Saez, acusado de matar a Natalia

«Yo no quería que estudiara porque me la veía venir; se exponía a que este tipo la encontrara en la calle en horas de la noche; y así terminó», agregó el cuñado de la mujer asesinada.

Paula Arana en el lugar, fiscal de violencia de género, estuvo presente en el lugar para dirigir las actuaciones, junto a los máximos jefes policiales de la región, los comisarios Pablo Domínguez y Miguel Sánchez, daban cuenta de la trascendencia que alcanzaba un crimen pocas veces visto en estas tierras.

«La esperó, y cuando Natalia venía de la escuela junto a dos compañeros, le pidió conversar; los compañeros se quedaron más alejados, y a la vuelta de la esquina Sáez la mata», reveló uno de los investigadores.

Sánchez detalló que gracias a los testigos y el llamado al 911 es que comenzó un inmediato rastrillaje por la zona y lo encontraron casi de forma inmediata: «Tenía manchas aparentemente de sangre, y también una lesión, que habrá que determinar si se la provocó él mismo, porque ya este fin de semana se lo buscaba a raíz de un intento de autolesión».

La hermana de Natalia, embarazada de casi 8 meses, tuvo primero la ayuda de vecinos que le acercaron una silla, pero se descompensó y fue trasladada en una ambulancia al hospital Schestakow. En el mismo nosocomio ya estaba internado y aprehendido, su cuñado.