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Ciudad de Mendoza

Un hombre lucha por su vida tras ser baleado en el barrio San Martín

El hombre, de 32 años, recibió un disparo en el tórax y fue operado de urgencia en el Hospital Lagomaggiore. Según el relato de su pareja, los tiros fueron efectuados desde dos camionetas.

Un hombre de 32 años fue baleado el viernes por la tarde en el barrio San Martín, en la Ciudad de Mendoza, y quedó internado en estado crítico. La víctima recibió un disparo en el tórax que le provocó lesiones en el hígado y un pulmón, por lo que debió ingresar de urgencia al quirófano.

Según el reporte policial, el hecho ocurrió alrededor de las 16:11 del viernes, cuando la Policía recibió un llamado al 911 que alertaba sobre detonaciones de arma de fuego en la manzana 30 del barrio. Al llegar, los efectivos no encontraron al presunto agresor ni a personas heridas en el lugar.

Minutos después, desde el Hospital Lagomaggiore informaron el ingreso de un hombre de 32 años con una herida de bala en el tórax. El diagnóstico médico indicó perforaciones en el hígado y el pulmón, con riesgo de vida.

Qué se sabe del ataque a tiros

Según declaró la pareja de la víctima, ambos se encontraban frente a su domicilio cuando observaron dos camionetas, una blanca y otra negra. Desde esos vehículos, aseguró, comenzaron a efectuar disparos y uno de los proyectiles impactó en el hombre.

Durante las primeras tareas en el lugar, la Policía constató un impacto de bala en la puerta de madera de una vivienda. Sin embargo, no halló vainas servidas.

Por disposición del ayudante fiscal de turno, la mujer fue trasladada al Polo Judicial para prestar declaración. En la investigación intervienen la Unidad Investigativa Departamental (UID) Capital y Policía Científica, que realizan las medidas para esclarecer el ataque e identificar a los responsables.

La víctima tiene antecedentes

El hombre registra antecedentes por presunta portación de arma de fuego e infracciones a la Ley 23.737, vinculada con estupefacientes. También cuenta con antecedentes por robo simple, tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil, abuso de armas y tenencia ilegal de arma de guerra.

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