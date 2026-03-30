Un hombre fue internado tras ser mordido por una serpiente en Uspallata

Un hombre fue mordido por una serpiente el domingo por la noche en Uspallata, por lo que debió ser internado en el Hospital Lencinas tras recibir atención médica de urgencia.

De acuerdo al reporte policial, el hecho se produjo en la zona de Polvaredas pasadas las 21 horas, cuando ingresó un llamado al 911 alertando la situación.

Ante esto, la víctima fue llevada -en primera instancia- por efectivos policiales al hospital de Uspallata, donde le brindaron asistencia de urgencia. Luego, el hombre fue trasladado en ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) al Hospital Lencinas, establecimiento especializado en este tipo de casos.

El hombre fue atendido en el Hospital Lencinas, especializado en este tipo de casos.

Una vez en el nosocomio, se le administró suero antiofídico y quedó internado bajo observación. De acuerdo a los médicos, el paciente se encuentra compensado y con evolución favorable, mientras se le realizan estudios de control.

Por su parte, la serpiente fue capturada por personal de Policía Rural y posteriormente quedó a disposición de las autoridades para su análisis.

¿Qué tipo de serpiente causó el incidente?

De acuerdo a la información oficial, se trata de una yarará ñata, una especie venenosa que habita distintas regiones del país y es considerada una de las más peligrosas. Es el reptil venenoso más austral del mundo, con presencia desde el norte argentino hasta la Patagonia.

La yarará ñata es el reptil venenoso más austral del mundo.

La mordedura de este tipo de serpientes puede provocar envenenamientos graves, ya que inocula toxinas a través de sus colmillos. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran dolor intenso, hinchazón en la zona afectada, sangrados, náuseas, vómitos y, en casos severos, complicaciones respiratorias o neurológicas.

¿Qué hacer ante la mordedura de una serpiente?

Ante una situación de este tipo, se recomienda solicitar asistencia médica de inmediato, ya sea llamando a emergencias o trasladando a la víctima al centro de salud más cercano.

También es importante retirar objetos que puedan dificultar la circulación, como anillos o pulseras, y mantener a la persona lo más inmóvil posible para evitar la propagación del veneno.

Los especialistas advierten que no se debe manipular la herida, realizar torniquetes ni aplicar sustancias sin indicación médica. Tampoco se recomienda intentar capturar o matar al animal, ya que esto puede incrementar el riesgo de nuevos ataques.

Atendidas a tiempo, las mordeduras de serpientes venenosas pueden ser tratadas de forma efectiva, especialmente con la aplicación de suero específico en centros de salud especializados.