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Un hombre fue golpeado y asaltado por varios delincuentes en Tunuyán

Por el momento no hay detenidos en un violento hecho que sorprende a todos los vecinos de la zona y del departamento

En la madrugada de este jueves, cerca de las 4, personal de la Policía de Mendoza trabajó por un violento asalto en el casco céntrico de Tunuyán. Hecho que dejó a una persona herida y hospitalizada por las agresiones que sufrió.

Según informaron, un hombre de 29 años estaba tranquilo en la plaza del Barrio El Rosedal, cuando fue sorprendido por tres sujetos. Estos lo golpearon fuertemente en la cabeza y le robaron un celular Motorola G15 gris y un bolso negro con pertenencias.

Posterior al hecho los delincuentes escaparon, mientras que el joven tuvo que ser trasladado al hospital Scaravelli. Allí lo diagnosticaron con una herida cortante en el cuero cabelludo, aunque se encontraba fuera de peligro.

La Unidad Investigativa intervino al igual que efectivo de la Comisaría 15 y de la Oficina Fiscal.

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