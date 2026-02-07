Un hombre fue detenido tras un homicidio en Tunuyán

Este sábado un llamado al 911 alertó a los vecinos de Tunuyán: la presencia de un masculino lesionado (Mauro Acuña, de 21 años) por arma blanca en la vereda de un domicilio del barrio UEFA.

Arribado personal policial al lugar se consulta al Centro de Monitoreo, donde se logró ver al masculino salir desde el arroyo ubicado en inmediaciones de calle 25 de Noviembre hacia el barrio mencionado, observándose que ya presentaba la lesión en apariencia, siendo auxiliado posteriormente por personas del lugar.

En el lugar se hizo presente personal de Investigaciones, Policía Científica, efectivos de Comisaría 15 y personal de Canes, quienes quedan abocados a las tareas de rigor.

El detenido (posible autor, identificado como R.G.S.T., de 32 años) ya contaba con causas, que vienen desde el año 2012: