No era su primera vez

Un hombre fue detenido tras un homicidio en Tunuyán

El investigado, que suma antecedentes desde el año 2012 había sido liberado de prisión en diciembre del 2025.

Este sábado un llamado al 911 alertó a los vecinos de Tunuyán: la presencia de un masculino lesionado (Mauro Acuña, de 21 años) por arma blanca en la vereda de un domicilio del barrio UEFA.

Arribado personal policial al lugar se consulta al Centro de Monitoreo, donde se logró ver al masculino salir desde el arroyo ubicado en inmediaciones de calle 25 de Noviembre hacia el barrio mencionado, observándose que ya presentaba la lesión en apariencia, siendo auxiliado posteriormente por personas del lugar.

En el lugar se hizo presente personal de Investigaciones, Policía Científica, efectivos de Comisaría 15 y personal de Canes, quienes quedan abocados a las tareas de rigor.

El detenido (posible autor, identificado como R.G.S.T., de 32 años) ya contaba con causas, que vienen desde el año 2012:

  • Lesiones leves agravadas (2025).
  • Amenazas simples (dos hechos 2025).
  • hurto simple (2024).
  • Resistencia o desobediencia a un funcionario público (2023).
  • Lesiones leves dolosas en riña (2021).
  • Resistencia o desobediencia a un funcionario público condenado (2020).
  • Hurto simple (2019).
  • Desobediencia en concurso real con lesiones leves (2018).
  • Lesiones leves calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género (2017).
  • Robo agravado (2013).
  • Robo agravado (2012).

Tunuyánhomicidio

