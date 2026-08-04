Un hombre fue detenido tras ser encontrado desarmando un auto robado en Tupungato

Durante el desarrollo del fin de semana, personal de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) llevó a cabo un procedimiento en el barrio El Progreso dentro del departamento de Tupungato; donde un hombre mayor de edad fue detenido.

Según informaron, cerca del mediodía personal estaba realizando un patrullaje preventivo cuando vieron a dos sujetos desarmando un vehículo tapado con una lona en la vía pública. Hombres que al notar la presencia de la Policía intentaron darse a la fuga, pero terminaron deteniendo a uno.

Posteriormente, las autoridades comenzaron a verificar los datos del vehículo y se encontraron con que era un Renault Clio que tenía pedido de secuestro activo por robo simple en un barrio del departamento de Guaymallén.

Ante esto, el vehículo fue secuestrado y el sujeto quedó detenido por encubrimiento, estando a disposición de la Fiscalía.