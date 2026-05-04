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Un hombre fue detenido tras ser encontrado con una motocicleta adulterada en Tupungato

El hombre terminó a disposición de la Justicia, mientras que el vehículo deberá investigarse su origen para restituirla

Durante el desarrollo del fin de semana largo, la Policía trabajó mucho en el departamento de Tupungato. Deteniendo a una persona que llevaba una motocicleta adulterada por la Ruta 99 en el distrito Cordón del Plata.

Según informaron las autoridades, personal de la Unidad Especial de Patrullaje estaba realizando maniobras preventivas en motos, cuando visualizaron una motocicleta Rowser roja 250cc y frenaron su marcha para entrevistar al conductor.

En ese momento, los efectivos solicitaron su documentación, pero el hombre aseguró no tener licencia, tarjeta ni seguro porque supuestamente era de su primo y estaba probándola. Ante estas declaraciones, los uniformados procedieron a controlar los números de motor, notando una parte sobre escrita.

Información que le fue enviada a la sección Automotores, quienes confirmaron que el número de motor estaba adulterado. Y es que, el mismo estaba desalineado, sobre una base lisa y con letras superpuestas, por lo que se procedió a su secuestro.

El sujeto terminó siendo detenido por encubrimiento, además de que contaba con medidas pendientes emitidas por la Correccional de General Alvear en 2015.

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