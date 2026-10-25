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Un hombre fue detenido tras robar objetos de una camioneta en Tunuyán

Un sujeto de 26 años fue detenido durante la mañana por un hurto en el centro del departamento de Tunuyán.

Durante la mañana de este domingo, antes de las 7, personal de la Policía llevó a cabo una intervención en el centro del departamento de Tunuyán. Más específicamente en la calle Alem al 1500.

Según informaron, efectivos recibieron el aviso de que un hombre estaba llevando a cabo un robo en el interior de un vehículo estacionado en la calle anteriormente mencionada.

Sujeto que se retiró por calle Uruguay con diversos elementos hurtados de la camioneta violentada, todo mientras un testigo lo seguía a distancia sin perderlo de vista.

Con esta información y la coordinación del CEO, los efectivos lograron llegar a una vivienda en calle Uruguay al 200. Allí hablaron con el padre del sospechoso, quien aseguró que su hijo ingresó con distintos elementos y los tiró por encima de una pared.

Ante esta situación, las autoridades solicitaron autorización para ingresar y encontraron los objetos en la casa lindera, secuestrando los elementos y deteniendo al hombre de 26 años que había robado en la camioneta.

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