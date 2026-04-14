Un hombre fue detenido tras robar en un galpón de Tunuyán

En la madrugada de este martes, pasadas las 2, personal de la Comisaría 15 de Tunuyán intervino en un hecho delictivo dentro de la propiedad ubicada sobre Ruta 40, la cual sirve como servidumbre de paso.

Según informaron, el dueño del lugar llamó a la Policía tras haber notado la presencia de un desconocido en el interior del galpón. Al llegar los efectivos recibieron información sobre el aspecto del sujeto y lo encontraron entre Ruta 40 y Calle Cangas.

Constatando que había robado hierros para columnas y que se recuperan por los efectivos. Además, el sujeto de 36 años terminó siendo detenido por las autoridades y se lo trasladó a la Oficina Fiscal para quedar a disposición de la Justicia.