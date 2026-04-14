Search
Instagram Facebook Twitter
Comisaría-15-Tunuyán
acción

Un hombre fue detenido tras robar en un galpón de Tunuyán

El hombre robó y se fugó, pero las autoridades lograron detenerlo y recuperar los objetos a los pocos minutos de la intervención

En la madrugada de este martes, pasadas las 2, personal de la Comisaría 15 de Tunuyán intervino en un hecho delictivo dentro de la propiedad ubicada sobre Ruta 40, la cual sirve como servidumbre de paso.

Según informaron, el dueño del lugar llamó a la Policía tras haber notado la presencia de un desconocido en el interior del galpón. Al llegar los efectivos recibieron información sobre el aspecto del sujeto y lo encontraron entre Ruta 40 y Calle Cangas.

Constatando que había robado hierros para columnas y que se recuperan por los efectivos. Además, el sujeto de 36 años terminó siendo detenido por las autoridades y se lo trasladó a la Oficina Fiscal para quedar a disposición de la Justicia.

ETIQUETAS:

Tunuyán

+ Noticias

acción

Un hombre fue detenido tras robar en un galpón de Tunuyán

Por: Redacción NDI

susto

Atropellaron a un niño ciclista en San Carlos y terminó hospitalizado

Por: Redacción NDI

BOLETÍN OFICIAL

Acompañamiento Social sigue vigente: a quiénes alcanza la extensión del programa

Por: Violeta Díaz Costa

LA MÚSICA, DE LUTO

Último adiós a Felipe Staiti: ¿qué decidió su familia?

Por: Redacción NDI

MINERÍA

El Gobierno mandó a la Legislatura un proyecto para explorar litio en el sur mendocino

Por: Redacción NDI

ATENCIÓN

CUD: todos los beneficios y asignaciones que podés tramitar en ANSES en abril

Por: Violeta Díaz Costa
Instagram Facebook Twitter