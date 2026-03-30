Un hombre fue detenido tras robar en un comercio e intentar robar en dos casas

Durante el fin de semana, personal de la Unidad Especial de Patrullaje logró detener a un hombre de 27 años que robo en un comercio e intentó repetir la acción en dos domicilios del departamento de Tupungato, más específicamente en el casco céntrico.

Según informaron, efectivos fueron desplazados por el CEO para verificar un altercado en el barrio Jardín El Sauce, tratándose de un robo en progreso en un reconocido comercio de la zona y aclarándose que el delincuente contaba con un cuchillo.

Minutos más tarde el personal llegó al lugar y el trabajador del local expresó que “ingreso un hombre, estaba medio perdido, cuando siento un ruido entre las góndolas, me dirijo a ver y este sujeto estaba en el suelo agarrando algo, es cuando al acercarme sacó un cuchillo para agredirme, a lo que me quedé helado, no escuché que me dijo, solo tomo algunas cosas y salió corriendo. Lo único que pude hacer es llamar a la policía”.

Ante esto, la Policía realizó un cerrojo en las inmediaciones del lugar, siendo que posteriormente dos llamados ingresaron al 911 alertando que un sujeto corría por los techos intentando ingresar a dos domicilios de las cercanías.

Finalmente, al llegar a la calle Batalla de Chacabuco, los policías lograron ver al hombre intentar esconderse bajo un puente y que al ver el móvil empezó a correr dejando un cuchillo de 15 centímetros en el suelo. Momentos más tarde fue detenido tras un intento de agresión al personal de la Policía.