Un hombre fue detenido tras intentar robar en un galpón de Tupungato

En el mediodía del pasado jueves, personal de la Unidad Especial de Patrullaje llevó a cabo un operativo en la cercanía de la Finca Agostinelli, en el distrito Cordón del Plata de Tupungato. Situación en la que lograron detener a un masculino.

Según informaron, a las 13 el CEO Valle de Uco solicitó una movilidad en la finca antes mencionada por un robo en proceso. Ante esto, efectivos se trasladaron y entrevistaron a la víctima; quien mencionó haber visto a un sujeto de rojo que habría robado en el lugar.

Con esta información, los uniformados salieron a patrullar por la zona y a escasos metros lograron ver al sujeto reseñado, logrando detenerlo con facilidad. Además, minutos más tarde encontraron una mochila para fumigar que este hombre había robado.

Y es que, el sujeto había ingresado por la ventana de un galpón para llevarse ese elemento; aunque finalmente quedó detenido por hurto simple.