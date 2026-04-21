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Un hombre fue detenido tras asaltar a un menor de edad en Tunuyán

El sujeto, mayor de edad, fue detenido tras ser identificado con las características aportadas por la víctima del robo

En la madrugada de este martes, personal de la Comisaría 15 llevó a cabo un operativo en el centro del departamento de Tunuyán. Gracias al cual lograron detener a un sujeto que terminaba de asaltar un menor de edad.

Según informaron, un adolescente de 17 años estaba caminando por la avenida San Martín cuando un hombre lo interceptó y bajo amenazas le robó una mochila negra, un celular iPhone 12, $100.000 pesos en efectivo y un cigarrillo electrónico.

Posterior a esto, el delincuente salió la calle Belgrano hacía el oeste, por lo que las autoridades comenzaron un patrullaje para encontrarlo. Hasta que dieron con él entre las calles Santa Cruz y Laprida, donde lo pudieron detener.

Aunque no se lograron recuperar todos los objetos, solamente se pudo conseguir el dinero en efectivo y el cigarrillo electrónico. Siendo trasladados a la Oficina Fiscal junto al hombre de 42 años.

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