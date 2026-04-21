Un hombre fue detenido tras asaltar a un menor de edad en Tunuyán

En la madrugada de este martes, personal de la Comisaría 15 llevó a cabo un operativo en el centro del departamento de Tunuyán. Gracias al cual lograron detener a un sujeto que terminaba de asaltar un menor de edad.

Según informaron, un adolescente de 17 años estaba caminando por la avenida San Martín cuando un hombre lo interceptó y bajo amenazas le robó una mochila negra, un celular iPhone 12, $100.000 pesos en efectivo y un cigarrillo electrónico.

Posterior a esto, el delincuente salió la calle Belgrano hacía el oeste, por lo que las autoridades comenzaron un patrullaje para encontrarlo. Hasta que dieron con él entre las calles Santa Cruz y Laprida, donde lo pudieron detener.

Aunque no se lograron recuperar todos los objetos, solamente se pudo conseguir el dinero en efectivo y el cigarrillo electrónico. Siendo trasladados a la Oficina Fiscal junto al hombre de 42 años.