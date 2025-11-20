Un hombre fue detenido por transitar con un arma blanca y droga en Tupungato

En la madrugada de este jueves, pasada la 1:30, personal de la Unidad Especial de Patrullaje tuvo que intervenir con un hombre encontrado entre la Avenida Urquiza y calle Río Las Tunas del departamento de Tupungato.

Y es que, personal lo vio en la intersección y decidió detenerlo para identificarlo. Conociendo que se trataba de un sujeto de 28 años.

Quien entre sus pertenencias llevaba un cuchillo de metal con cabo de madera de 30 centímetros, además de 1 gramo de marihuana.

Ante esto, el hombre fue detenido y trasladado a la Comisaría 20, donde será intervenido por el Juzgado Contravencional.