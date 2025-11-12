Un hombre fue detenido por robarse una garrafa a plena luz del día en Tupungato

Al mediodía del martes, un hombre de 35 fue detenido en el departamento de Tupungato por haber cometido un robo en un domicilio del Loteo Brigida Aranda, dentro del distrito de San José.

Según informaron las autoridades, un llamado al 911 alertó sobre un robo en una casa del Loteo Aranda, donde una persona se había llevado una garrafa. Al llegar al lugar los efectivos, un hombre los frenó y aportó rasgos físicos del hombre.

Ante esta situación, se realizó un cerrojo en la zona y los efectivos entraron por un campo inculto, donde lograron visualizar al sujeto caminando por un callejón comunero con una garrafa al hombre. Quien al notar la Policía tiró el tubo y comenzó a correr hasta una casa, pero fue detenido.

En el momento de detenerlo, pudieron ver que este tenía elementos idóneos para delinquir, como punzón, ganzúa y un cuchillo. Además de un encendedor y una cuchara presuntamente usados para drogarse.