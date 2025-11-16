Un hombre fue detenido por robar y faenar un toro de 500 kilos en Tupungato

En la noche de este sábado, un hombre fue detenido en el departamento de Tupungato en el marco de una investigación por abigeato. El hecho se dio específicamente en el callejón Ahumada dentro del distrito de San José.

Según informaron, un productor ganadero presentó un denuncia por el robo de un toro marcado de pelo negro de unos 500 kilos que estaba en su campo. Por lo que, personal de la Unidad Investigativa de Tupungato comenzó a investigar.

Mientras realizaban las tareas de análisis y reunían información en el lugar, todo iba indicando que un vecino del lugar era el presunto involucrado en este hecho delictivo. El cual se esperaba que terminara en comercialización de carne de forma ilegal.

Con esta información, los efectivos se desplazaron hasta Villa Bastías donde encontraron al sospechoso que estaba con un costillar, una pierna y parte del lomo de un bovino. Piezas que fueron secuestradas en el marco de la causa y el hombre fue detenido.