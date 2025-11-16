Search
Instagram Facebook Twitter
2 (53)
delito

Un hombre fue detenido por robar y faenar un toro de 500 kilos en Tupungato

La detención se dio en la noche del sábado en Villa Bastías, cuando el detenido estaba con piezas del animal

En la noche de este sábado, un hombre fue detenido en el departamento de Tupungato en el marco de una investigación por abigeato. El hecho se dio específicamente en el callejón Ahumada dentro del distrito de San José.

Según informaron, un productor ganadero presentó un denuncia por el robo de un toro marcado de pelo negro de unos 500 kilos que estaba en su campo. Por lo que, personal de la Unidad Investigativa de Tupungato comenzó a investigar.

Mientras realizaban las tareas de análisis y reunían información en el lugar, todo iba indicando que un vecino del lugar era el presunto involucrado en este hecho delictivo. El cual se esperaba que terminara en comercialización de carne de forma ilegal.

Con esta información, los efectivos se desplazaron hasta Villa Bastías donde encontraron al sospechoso que estaba con un costillar, una pierna y parte del lomo de un bovino. Piezas que fueron secuestradas en el marco de la causa y el hombre fue detenido.

ETIQUETAS:

Tupungatodetenidoabigeatofaenar

+ Noticias

delito

Un hombre fue detenido por robar y faenar un toro de 500 kilos en Tupungato

Por: Redacción NDI

AGENDA CARGADA

Alfredo Cornejo mantuvo una serie de reuniones destinadas a impulsar la minería en Mendoza

Por: Lucian Astudillo

NUEVA VISITA

Luis Petri vuelve a Mendoza este domingo: ¿dónde estará y para qué?

Por: Lucian Astudillo

servicio meteorológico

Cae la temperatura y así estará el tiempo este domingo en Mendoza

Por: Redacción NDI

GOBIERNO DE LA NACIÓN

Nuevo Programa Federal de Primera Infancia: qué propone y cómo funcionará

Por: Violeta Díaz Costa

NO HUBO MILAGRO

DESCENDIÓ GODOY CRUZ

Por: Lucian Astudillo
Instagram Facebook Twitter