Un hombre fue detenido por robar un celular en Tupungato

En la noche del domingo, cerca de las 21, personal de la Policía de Mendoza intervino en un hecho delictivo en el distrito del Cordón del Plata, Tupungato. Donde un joven de 23 años fue detenido tras haber robado un celular.

Según informaron, un llamado ingresó al 911 alertando sobre un robo en el interior de un comercio, lugar en el que autores ignorados habían sustraído el teléfono celular de la denunciante mientras le pedían mercadería para distraerla.

Y es que, según contó a los efectivos, le pidieron que cortara carne y en ese interín se llevaron el celular que estaba guardado en el mostrador del local, para luego retirarse. Ante esto, los efectivos comenzaron a rastrillar la zona, buscando a los hombres que aparecían en un video aportado por la víctima.

Siendo así, momentos más tarde encontraron a un sujeto con características similares a uno de ellos y procedieron a detenerlo y trasladarlo a la Comisaría donde quedó alojado.



