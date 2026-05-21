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Un hombre fue detenido por robar hierros en una finca de Tupungato

Las autoridades dieron con este sujeto tras realizar un rastrillaje en un barrio cercano a la finca donde se dio el delito

En la tarde del miércoles, pasadas las 19:30, personal de la Unidad Especial de Patrullaje llevó a cabo un procedimiento en una finca ubicada en calle Atamisque de San José, departamento de Tupungato. Lugar donde una personas de 30 años quedó detenida.

Según informaron, un llamado ingresó al 911 y alertó sobre la presencia de desconocidos en el interior de una finca; quienes aparentemente tenían intenciones de cometer un delito. Ante esto, personal de la UEP se trasladó al lugar.

Al llegar allí, los efectivos entrevistaron al sereno del lugar, quien confirmó haber visto a dos hombres intentando robar elementos en el predio. Ante esto, los policías desplegaron un operativo en el barrio Arco Iris.

En ese lugar lograron detener a un hombre de 30 años, quien llevaba 43 hierros del 6 que provenían de dicha finca.

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