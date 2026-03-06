Search
Instagram Facebook Twitter
2 - 2026-03-06T115847.658
recuperado

Un hombre fue detenido por robar bolsas de papas de un camión en Tupungato

El hombre quedó a disposición de la Justicia, mientras que su compañero escapó antes de que llegaran las autoridades

El hecho se dio en la madrugada de este viernes, cuando el CEO Valle de Uco identificó un delito entre las calles Güemes y Martín Fierro del departamento de Tupungato. Por lo que personal de la Unidad Especial de Patrullaje debió trasladarse hasta el lugar.

Al llegar, los efectivos hablaron con la persona que llamó al 911, quien le aseguró ver a dos masculinos, uno con ropa oscura y otro con abrigo blanco, robando bolsones de papas del interior de un camión ubicado sobre el boulevard Güemes.

Con esta información, el personal comenzó a rastrillar la zona y encontró a uno de los sujetos en las inmediaciones; a quien se lo confirmó como ladrón mediante la verificación de las cámaras policiales, por lo que se lo detuvo y trasladó a la Comisaría 20.

También lograron secuestrar 4 bolsas de papas.

ETIQUETAS:

roboTupungatodetenido

+ Noticias

recuperado

Un hombre fue detenido por robar bolsas de papas de un camión en Tupungato

Por: Redacción NDI

CIUDAD DE MENDOZA

Una multitud llenó la Arístides y disfrutó de una noche a puro show

Por: Violeta Díaz Costa

Incertidumbre

Por el pronóstico de lluvias, el Gobierno evalúa postergar el acto central de la Vendimia

Por: Redacción NDI

Fiesta de la Vendimia: estos son los servicios especiales de transporte

Por: Agustin Zamora

servicio meteorológico

Sigue la alerta por lluvias y así estará el tiempo este viernes en Mendoza

Por: Redacción NDI

Datos oficiales

Empleo privado: Cornejo destacó a Mendoza como la tercera mejor del país

Por: Belén García
Instagram Facebook Twitter