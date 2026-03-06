Un hombre fue detenido por robar bolsas de papas de un camión en Tupungato

El hecho se dio en la madrugada de este viernes, cuando el CEO Valle de Uco identificó un delito entre las calles Güemes y Martín Fierro del departamento de Tupungato. Por lo que personal de la Unidad Especial de Patrullaje debió trasladarse hasta el lugar.

Al llegar, los efectivos hablaron con la persona que llamó al 911, quien le aseguró ver a dos masculinos, uno con ropa oscura y otro con abrigo blanco, robando bolsones de papas del interior de un camión ubicado sobre el boulevard Güemes.

Con esta información, el personal comenzó a rastrillar la zona y encontró a uno de los sujetos en las inmediaciones; a quien se lo confirmó como ladrón mediante la verificación de las cámaras policiales, por lo que se lo detuvo y trasladó a la Comisaría 20.

También lograron secuestrar 4 bolsas de papas.