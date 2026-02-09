Un hombre fue detenido por manejar alcoholizado y con un arma de fuego en Tunuyán

En la noche del domingo, cerca de las 22, efectivos de la Policía lograron detener a un sujeto que conducía alcoholizado y con armas de fuego en el departamento de Tunuyán.

Según informaron, personal vial estaba realizando tareas operativas entre la Ruta Nacional 40 y calle Figueroa del distrito de El Totoral, allí los efectivos pararon una camioneta Toyota Hilux que estaba realizando maniobras peligrosas.

Al momento de detenerla, personal realizó el control de alcoholemia y el mismo arrojó resultados positivos con 2,26 gramos de alcohol en sangre. Además se le requisó el vehículo y se encontró un rifle 22 largo Super 54, dos cargadores y 29 municiones; a lo que se suman tres armas blancas de fabricación casera.

Todos estos elementos fueron secuestrados y el conductor, un hombre 43 años con domicilio en Tupungato, fue detenido.