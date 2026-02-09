Search
Un hombre fue detenido por manejar alcoholizado y con un arma de fuego en Tunuyán

El sujeto fue encontrado haciendo maniobras riesgosas, lo que permitió que terminara siendo detenido por las autoridades

En la noche del domingo, cerca de las 22, efectivos de la Policía lograron detener a un sujeto que conducía alcoholizado y con armas de fuego en el departamento de Tunuyán.

Según informaron, personal vial estaba realizando tareas operativas entre la Ruta Nacional 40 y calle Figueroa del distrito de El Totoral, allí los efectivos pararon una camioneta Toyota Hilux que estaba realizando maniobras peligrosas.

Al momento de detenerla, personal realizó el control de alcoholemia y el mismo arrojó resultados positivos con 2,26 gramos de alcohol en sangre. Además se le requisó el vehículo y se encontró un rifle 22 largo Super 54, dos cargadores y 29 municiones; a lo que se suman tres armas blancas de fabricación casera.

Todos estos elementos fueron secuestrados y el conductor, un hombre 43 años con domicilio en Tupungato, fue detenido.

ETIQUETAS:

Tunuyándetenidoalcoholizadoarma de fuego

