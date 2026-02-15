Search
Un hombre fue detenido por amenazar a sus parientes con un arma de fuego

La familia estaba alcoholizándose, las cosas se salieron de control y terminaron queriendo agredirse sin límites

En la madrugada del domingo, pasada la 1, personal de la Policía tuvo que dar intervención en un hecho de violencia doméstica en la calle Sarmiento de La Puntilla dentro del departamento de Tunuyán. Hecho que dejó a una persona detenida.

Según informaron, un llamado al 911 alertó sobre una riña familiar en una vivienda, ante esto efectivos de la Comisaría 15 se trasladaron al lugar y entrevistaron a la víctima, quien manifestó que estaba dentro de su casa cuando un familiar ingresó portando un arma de fuego.

Al escuchar esta declaración, el personal de seguridad entrevistó al agresor, quien de forma voluntaria entregó un arma de aire comprimido el cual termina por ser secuestrado y el detenido por las amenazas contra esta mujer.

Posterior a esto, la Policía continuó armando la escena de lo que sucedió, y es que integrantes de la familia, entre ellos un tío y padre de la víctima, estaban consumiendo alcohol en exceso cuando comenzaron a discutir y a querer agredirse con cuchillos.

Siendo en ese momento que el detenido, padre de la víctima, salió de la casa portando un rifle con el que amenazó de muerte a su tío y progenitor. Todo esto con más de 2,4 de alcohol en sangre al momento de realizar la prueba.

Por: Redacción NDI

