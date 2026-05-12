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Un hombre fue detenido mientras robaba nylon de una represa en Tupungato

Las autoridades actuaron con rapidez y lograron detener al hombre que escapaba con lo robado entre sus manos

En la noche de este martes, un hombre de 26 años fue detenido en el departamento de Tupungato. Y es que, personal de la Policía lo encontró cerca de las 23 robando nylon de un represa, la cual está ubicada cerca de calle La Costa.

Según informaron, el CEO Valle de Uco desplazó una movilidad de la Unidad Especial de Patrullaje a la intersección de calle La Costa y La Vencedora, y es que habían denunciado un robo activo de nylon en una represa.

Al llegar allí, los efectivos visualizaron a un sujeto que caminaba entre las malezas con un nylon en la espalda, quien al notar la presencia policiaca intentó esquivarlos. Aunque terminó siendo detenido y trasladado a la Comisaría.

El mismo quedó a disposición de la Oficina Fiscal de Tupungato por un hecho de Robo Simple.

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