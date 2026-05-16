Un hombre fue detenido mientras caminaba con una moto robada en Tupungato

Durante la jornada del viernes, pasado el mediodía, personal de la Unidad Especial de Patrullaje y Subcomisaría de San José detuvieron a una persona que transitaba con una motocicleta robada por Tupungato. Esto, más específicamente, se dio entre calles Filipini y Aranda.

Según informaron las autoridades, efectivos estaban realizando patrullaje preventivo cuando visualizaron un hombre que llevaba una moto caminando. Ante esto, se paró su marcha y se comenzó a pedir documentación, lo cual derivó en que no tenía elementos reglamentarios ni papeles.

Con esta situación comenzaron a inspeccionar el vehículo, tratándose de una Motomel 110 cc de color gris, la cual tenía indicios de adulteración en los números de motor. Por lo que intervino personal de Automotores, quienes confirmaron que esta era robada.

El sujeto terminó siendo detenido y la motocicleta secuestrada, quedando ambos a disposición de la Oficina Fiscal interviniente.