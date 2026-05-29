Un hombre fue detenido en Tunuyán por tenencia de marihuana

En la madrugada de este viernes, pasadas las 00, personal de la Policía llevó a cabo la detención de un hombre de 24 años entre las calles San Lorenzo y Fuerte San Carlos del departamento de Tunuyán.

Según informaron, efectivos estaban realizando controles preventivos en la zona, cuando detectaron que un sujeto quería esquivar la presencia policial. Ante esto, los policías procedieron a parar su marcha para identificarlo.

En el momento de requisarlo e individualizarlo, los uniformados se encontraron que llevaba una bolsa con marihuana y 10 cigarrillos de esta misma sustancia. Por lo que procedieron al secuestro de estos elementos y la detención del hombre.

Este quedó a disposición de la Oficina Fiscal, mientras que la droga fue entregada a personal de la Policía Contra el Narcotráfico.