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Un hombre fue detenido con marihuana en un barrio céntrico de Tunuyán

El sujeto fue detenido mientras los policías estaban haciendo patrullaje por distintas zonas del centro departamental

En la mañana del miércoles, la Policía de Mendoza detuvo a un hombre de 20 años por tenencia de estupefacientes en el departamento de Tunuyán. Más específicamente, este joven fue atrapado sobre calle Los Tilos en el barrio Pircas.

Según informaron, personal de la Unidad Especial de Patrullaje estaba realizando controles preventivos en dicho barrio, cuando vieron a un sujeto querer escapar de la presencia policial. Por lo que los efectivos buscaron interceptarlo.

Siendo así que metros más adelante lograron pararlo, en ese momento empezaron a requisarlo y encontraron que llevaba cinco envoltorios de plástico y un cigarrillo artesanal; todo con una sustancia vegetal que recordaba a la marihuana.

Ante esto, las autoridades solicitaron la presencia de la Policía Contra el Narcotráfico, quienes realizaron las pruebas correspondientes y confirmaron que se trataba de 5,5 gramos de marihuana. Lo que provocó el secuestro de la sustancia y la detención de este hombre.

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