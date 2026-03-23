Un hombre fue apuñalado por un menor de edad en San Carlos y quedó internado

Durante horas de la madrugada de este lunes, personal de la Policía tuvo que atender a un llamado de emergencia. Y es que, varias personas alertaron por una riña entre otros sujetos, donde presuntamente había una persona herida.

Según informaron, efectivos se trasladaron al lugar y constataron la presencia de un hombre de 37 años que presentaba una herida en la zona del abdomen, el mismo fue trasladado al hospital Scaravelli de Tunuyán para que lo atendieran.

En el nosocomio, este hombre fue diagnosticado con una herida de arma blanca y con un estado delicado de salud, por lo que quedó internado por la gravedad del hecho. Lo que derivo también en una investigación de la Policía.

Investigación que permitió la detención de un menor de 16 años, quien quedó a disposición de la Justicia por este ataque con arma blanca.