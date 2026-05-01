Un hombre está siendo investigado por homicidio culposo tras un accidente de tránsito en San Carlos

En la noche del jueves, pasadas las 22, personal de Policía de Mendoza debió intervenir en un lamentable hecho que dejó a un hombre muerto. Y es que, un accidente vial en la Ruta 40 vieja a la altura de Chilecito, San Carlos, terminó de la peor manera.

Según informaron desde la Sub Jefatura Vial de la región, una motocicleta KTM 200cc estaba circulando por dicha arteria; cuando, por razones desconocidas, terminó por chocar a un peatón identificado como A.Z, que cayó al interior de una acequia.

Ante esto, personal de la Policía y del Servicio de Emergencias Coordinado se acercaron al lugar, pero terminaron por constatar el fallecimiento de la persona en el lugar. Mientras que, el conductor fue trasladado al hospital Tagarelli.

En el caso está interviniendo personal policial y autoridades judiciales, ya que se investiga la naturaleza de esta muerte. Aunque, por el momento, se lo está consideran como un homicidio culposo.

Por el momento se desconoce si el conductor tenía alcohol en sangre o no.