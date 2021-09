Ocurrió en la zona de Chilecito, San Carlos después que la moto quedara sin ninguna medida de seguridad.

El hecho sucedió en el día de ayer domingo entre las 22 y 23 horas. Un hombre de 50 había dejado el rodado en la vereda de su domicilio sin ninguna medida de seguridad. De hecho con las llaves colocadas.

Pese a la confianza en que nada podía suceder, finalmente el rodado marca Motomel de 110cc. fue robado del lugar.

Otro hecho

Horas antes, también en Chilecito, personal policial detuvo la marcha de una motocicleta, de la cual el conductor no tenía consigo ningún tipo de documentación. Al verificarse el número fabril, este no coincidía con el rodado si no a otras moto por lo que se labró el acta vial correspondiente.

Diario NDI también publicó: San Carlos: podría ser condenado a 20 años por abusar de sus nietas