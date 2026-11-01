Search
Instagram Facebook Twitter
rama-chimba-cauce-canal-mendoza-san-martin-rodolfo-suarez-sergio-marinelli-obra-publica
Ocurrió en San Martín

Un hombre de 82 años murió al ser arrastrado siete metros en un canal de riego

El hombre fue trasladado al centro de salud de Tres Porteñas, donde intentaron reanimarlo, pero falleció casi de inmediato.

Un hombre de 82 años murió en la noche del sábado, en el departament de San Martín después de caer a un canal de riego.

Según informó Radio Regional, todo pasó en calle Benenatti, en el distrito de El Divisadero, cerca de las 23h . El hombre estaba con una de sus hijas, que se retiró por unos minutos y lo dejó cerca de un canal de riego de tierra.

En ese lapso, y por motivos que todavía se intentan establecer, la víctima cayó al cauce, que tiene un metro y medio de profundidad. El agua lo arrastró unos siete metros, pero siguió con vida.

El hombre fue rescatado y llevado de urgencia al Centro de Salud de Tres Porteñas. Allí, el personal médico le hizo maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero a los pocos minutos confirmó el fallecimiento.

En el lugar intervino personal policial de la Comisaría 39°. La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín, que deberá determinar cómo ocurrió el hecho.

ETIQUETAS:

fallecimientoSan Martín

+ Noticias

Ocurrió en San Martín

Un hombre de 82 años murió al ser arrastrado siete metros en un canal de riego

Por: Agustin Zamora

Superclásico

Boca le ganó a River en un partido caliente y logró el primer objetivo

Por: Agustin Zamora

CIUDAD DE MENDOZA

Brindemos: una propuesta para conocer la historia vitivinícola de Mendoza

Por: Violeta Díaz Costa

EFEMÉRIDES

Día de Todos los Santos: una fecha para destacar los pequeños gestos

Por: Violeta Díaz Costa

seguridad

Buscan que las multas de otras provincias no impidan renovar la licencia de conducir en Mendoza

Por: Redacción NDI

salud

Los ACV aumentan entre los adultos jóvenes: cuáles son los factores de riesgo y las señales de alerta

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter