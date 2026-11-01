Un hombre de 82 años murió al ser arrastrado siete metros en un canal de riego

Un hombre de 82 años murió en la noche del sábado, en el departament de San Martín después de caer a un canal de riego.

Según informó Radio Regional, todo pasó en calle Benenatti, en el distrito de El Divisadero, cerca de las 23h . El hombre estaba con una de sus hijas, que se retiró por unos minutos y lo dejó cerca de un canal de riego de tierra.

En ese lapso, y por motivos que todavía se intentan establecer, la víctima cayó al cauce, que tiene un metro y medio de profundidad. El agua lo arrastró unos siete metros, pero siguió con vida.

El hombre fue rescatado y llevado de urgencia al Centro de Salud de Tres Porteñas. Allí, el personal médico le hizo maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero a los pocos minutos confirmó el fallecimiento.

En el lugar intervino personal policial de la Comisaría 39°. La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín, que deberá determinar cómo ocurrió el hecho.