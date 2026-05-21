Un hombre de 75 años podría ser condenado por abusar de su nieta y mostrarle los genitales a menores

Osvaldo Corales, un anciano de 75 años, quedó a disposición de la Justicia tras ser descubierto mostrándole sus genitales a niñas menores de edad. Ahora, quedó al límite de una segunda condena por repetir los delitos de la misma naturaleza sumado a un nuevo abuso sexual que cometió contra una de sus propias nietas, una niña de 11 años.

En septiembre del año 2023, Corales ya había recibido una condena de prisión en suspenso. Él mismo admitió haber expuesto sus genitales a menores en dos ocasiones distintas. El camionero jubilado realizó los delitos en el año 2019, afectando a una vícitma de 13 años y luego en el 2017, afectando a dos niñas de 12 años. En este último delito, Osvaldo amenazó a las menores con un arma de fuego cuándo se negaron a seguirle el juego y lo reprocharon por la degenerada actitud.

A pesar de gozar de una condena que le permitía demasiadas libertades, estuvo envuelto en otras seis investigaciones relacionadas al mismo tipo de delitos. La más grave de las acusasiones tiene que ver con el abuso sexual a su propia nieta, hecho por el cual en julio del año pasado quedó finalmente detenido en prisión domiciliaria.

Este jueves se debería haber realizado la audiencia dónde el anciano admitiría sus delitos (uno de ellos agravado por el vínculo con la víctima) y enfrentaría una pena de tres años y medio de prisión. Sin embargo, al haber sufrido un infarto la semana pasada debió postergarse el evento.