Un hombre alcoholizado provocó una larga persecución en Tupungato y terminó detenido

En la madrugada del sábado, una intensa persecución tuvo lugar en el departamento de Tupungato, donde la Policía buscaba detener a un conductor alcoholizado. Logrando aprehender a un masculino de 21 años y a otro de 45 años pasadas las 6 de las mañana.

Según informaron, personal de la Unidad Especial de Patrullaje fue desplazado a la zona de calles Liniers y Rivadavia por un incidente a la salida de un boliche. Allí, los efectivos vieron a un grupo de personas discutiendo que se retiraron al ver a la autoridad.

Algunas personas se acercaron a los uniformados y aseguraron que el problema estaba siendo causado por las personas a bordo de un Renault 12 gris, quienes habrían lastimado a civiles y se habrían escapado del lugar a gran velocidad por calle Belgrano y Correa.

Ante esto, efectivos cerca de la zona detienen el auto en calle Correa y Almirante Brown, donde amaga a estacionar y sale a gran velocidad con dirección al norte. Fuga en la que fue cambiando de carriles en una calle con boulevard.

Peligrosa acción que repitió en reiteradas ocasiones, esquivando vehículos e impidiendo el paso de los móviles policiales. Ante esto, se informó al comando del peligro que significaba este conductor para que pudieran hacer algún cerrojo y pararlo.

Tras un largo rato el sujeto llegó a la curva del ingreso a San José y, en las cercanías del barrio Schoenstatt, un móvil le cerró el camino, se subió a la banquina y se metió al barrio. Allí se quedó sin escapatoria en calle Ghilardi, por lo que los dos tripulantes se bajaron y comenzaron a correr, pero fueron detenidos.

La Fiscalía ordenó que ambos fuera trasladados, además de secuestrar el auto. También se le realizó la alcoholemia: el conductor dio 1,11 gramos por litro y el acompañante dio 1,79 gramos por litro, quedando alojados en la comisaría.