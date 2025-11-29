Search
Un hombre alcoholizado protagonizó un violento choque en San Carlos

El hombre quedó aprehendido y será juzgado por el Código Contravencional de Mendoza, pudiendo pagar millones de pesos en multa

En la mañana de este sábado, un violento accidente tuvo lugar en el departamento de San Carlos, más específicamente sobre la Ruta 40 y calle Derinovsky. Choque que se dio por la responsabilidad de un hombre en estado de ebriedad.

Según informaron, una camioneta Hilux circulaba por Ruta 40 de sur a norte, cuando, por razones que se intentan esclarecer, un auto se cruzo de carril y terminó provocando una colisión frontal. Dejando ambos vehículos obstaculizando la calzada.

Afortunadamente, ninguno de los tripulantes sufrió daños, pero al intentar explicar este hecho los efectivos realizaron las pruebas de dosaje. Dando con que el joven de 35 años que manejaba el Corsa estaba totalmente alcoholizado, tenía 1,19 de alcohol en sangre.

En el lugar trabajó personal de Comisaría 18 y UEP San Carlos.

