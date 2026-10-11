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imprudencia

Un hombre alcoholizado perdió el control y chocó un árbol en el centro de Tunuyán

El hombre que conducía quedó bajo una investigación por la violación al Código Contravencional de la provincia de Mendoza.

En la mañana de este domingo 11 de octubre, un fuerte accidente tuvo lugar en el centro del departamento de Tunuyán. Más específicamente, entre las calles Almirante Brown y Alberdi, a pocas cuadras de la escuela José Hernández.

Según informaron, un masculino conducía un Ford Focus gris, cuando de formas aún no resultas terminó impactando contra el cordón cuneta y un árbol que se encontraba en el espacio medio de la vereda y la propia cuneta.

Ante esto, personal de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) se trasladó al lugar para dar intervención al hecho, al igual que lo hicieron efectivos del área de Tránsito de la Municipalidad de Tunuyán. Intentando dar con la mecánica del accidente.

Sumado a ello, los efectivos de la Policía le practicaron una prueba de dosaje al conductor del vehículo, la cual dio positiva con 2 gramos de alcohol en sangre. Por lo que se llevó a cabo el procedimiento contravencional correspondiente.

El hecho no dejó personas heridas, según confirmaron desde Fact Noticias.

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