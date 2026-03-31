Un hito en Mendoza: el Notti logró su primer trasplante renal pediátrico

El Hospital Humberto Notti concretó un hecho histórico para la medicina local: realizó con éxito su primer trasplante renal pediátrico, un avance clave que consolida el crecimiento del sistema de salud pública en la provincia.

La intervención se dio en el marco de la reciente incorporación del servicio de Trasplante Renal Infantil, que convirtió al Notti en el primer hospital público del interior del país en ofrecer este tipo de práctica de alta complejidad.

El procedimiento fue posible gracias al trabajo de un equipo multidisciplinario integrado por especialistas en nefrología, cirugía, terapia intensiva, infectología y otras áreas, que acompañan a los pacientes en todas las etapas: desde la evaluación previa hasta el seguimiento posterior al trasplante.

Este avance no solo representa un logro médico, sino también un cambio profundo para las familias. Hasta ahora, los niños que necesitaban un trasplante debían ser derivados a centros de alta complejidad en Buenos Aires, como el Garrahan, lo que implicaba traslados prolongados, desarraigo y altos costos emocionales y económicos.

Con la puesta en marcha del servicio en Mendoza, ese escenario comienza a cambiar: los pacientes pueden recibir tratamiento cerca de sus hogares, con un sistema que apunta a regionalizar la atención y ampliar el acceso a prácticas complejas en el interior del país.

Además, el nuevo servicio permite completar el abordaje integral de las enfermedades renales pediátricas. El hospital ya contaba con tratamientos como diálisis peritoneal y hemodiálisis, y ahora suma el trasplante como instancia final para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Actualmente, varios niños de Mendoza y la región de Cuyo se encuentran en evaluación o en lista de espera para acceder a este tipo de intervenciones, lo que evidencia la necesidad de contar con un centro especializado en la zona.

Otro aspecto clave es la articulación con otros organismos y hospitales, como el sistema de ablación y trasplante, que permite coordinar la donación de órganos y garantizar que cada procedimiento se realice bajo estrictos protocolos médicos.

Este primer trasplante no solo abre una nueva etapa para el Hospital Notti, sino que también fortalece su rol como institución de referencia en pediatría de alta complejidad, con impacto no solo en Mendoza, sino en toda la región.