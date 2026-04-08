Un histórico dirigente peronista murió a días de asumir como concejal

La política de General Alvear atraviesa horas de conmoción tras el fallecimiento de Oscar Bonardel, dirigente histórico del PJ de Mendoza que había sido electo concejal y se preparaba para asumir su banca en los próximos días.

Bonardel tenía 62 años y contaba con una amplia trayectoria dentro del justicialismo alvearense y había ocupado distintos cargos en la función pública. Entre ellos, se desempeñó como integrante del gabinete del exintendente Juan Carlos De Paolo, una figura clave en la política del departamento.

En la actualidad, Bonardel estaba al frente del Fondo para la Transformación y el Desarrollo en General Alvear, desde donde trabajaba en el impulso de herramientas financieras para el sector productivo local. Su perfil combinaba experiencia política con gestión vinculada al desarrollo económico.

Su reciente elección como concejal marcaba un nuevo paso en su carrera, con la expectativa de volver a tener un rol activo en el ámbito legislativo municipal. Sin embargo, su fallecimiento se produjo a pocos días de asumir, lo que generó un fuerte impacto en el escenario político local.

Desde distintos sectores del peronismo y la dirigencia alvearense expresaron su pesar por la pérdida, destacando su compromiso con la gestión pública y su presencia sostenida en la vida política del departamento.

El Honorable Concejo Deliberante de General Alvear expresa su más profundo pesar ante el fallecimiento de Oscar Bonnardel quien fuera concejal de nuestro Cuerpo y electo para un nuevo período legislativo. pic.twitter.com/O6Wsh2wIdv — HCD General Alvear, Mendoza (@hcdalvear) April 8, 2026

Su banca será ocupada por Vanina Lucero, segunda en lugar de la lista.