ESPELUZNANTE

Un grupo de personas encontró un cuerpo en estado de descomposición en un arroyo de Uspallata

El hallazgo se produjo durante horas de la tarde en la quebrada de Ranchillos. Personal policial, bomberos y Gendarmería trabajaron en el operativo para llegar al lugar.

Este domingo, un grupo de personas encontró un cuerpo en avanzado estado de descomposición en una zona montañosa de Uspallata. Según fuentes policiales, el hallazgo se produjo en la quebrada de Ranchillos, a unos 90 minutos de caminata desde la entrada por Ruta Nacional 7, en un sector de difícil acceso.

De acuerdo a lo informado, el cadáver fue encontrado cuando un grupo de personas transitaba por la zona. Tras el hallazgo, dieron aviso inmediato a las autoridades.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 23 de Uspallata, junto con Bomberos de la Policía de Mendoza, la Patrulla de Rescate y efectivos de Gendarmería Nacional, que iniciaron un operativo para llegar al sitio, sin señal de comunicación estable y con condiciones adversas de terreno.

Hacia la noche, los equipos lograron hacer contacto con el cuerpo y permanecían en el área evaluando las condiciones para el descenso y las próximas tareas. Por disposición del fiscal de turno, se dio intervención a Policía Científica para la realización de las pericias correspondientes.

Las primeras informaciones apuntan a un posible caso de ahogamiento, aunque por el momento no se confirmó la identidad de la persona fallecida. La investigación se mantiene en curso.

Uspallatacadáver en descomposición

